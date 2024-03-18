Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı\'nın 80. yıl dönümü fotoğraf sergisiyle kutlandı

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Kırgızistan Dışişleri Bakanlığının kuruluşunun 80. yıl dönümü, açılan fotoğraf sergisiyle kutlandı.

Dışişleri Bakanlığının Bişkek'teki Ulusal Tarih Müzesi'nde düzenlediği fotoğraf sergisine Bakanlığın eski çalışanları, diplomatlar, yabancı misyon şefleri ve bazı ülkelerin büyükelçileri katıldı.

Sergide Bakanlığın kuruluşunun ilk gününden itibaren gerçekleştirilen tarihi görüşmeler, ziyaretler, büyükelçilerin güven mektuplarını sunma törenleri ve bakanların farklı alanlarda görev başındayken çekilmiş fotoğrafları yer alıyor.

Kırgızistan'ın eski Ankara büyükelçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektuplarını sunduğu fotoğrafların da olduğu sergide Kırgızistan'da diplomasinin gelişiminin önemli aşamalarını gösteren yaklaşık 300 fotoğraf bulunuyor.

Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, açılışta yaptığı konuşmada, jeopolitik değişimlere ve dünya düzenindeki yeniden yapılanmaya rağmen çok vektörlü dış politikaya bağlı kalacaklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev de Bakanlığın 17 Mart 1944'te kurulduğunu, geçmişinin 1944-1990 ile bağımsızlığın ilan edildiği 1991 sonrası olmak üzere iki dönemden oluştuğunu belirtti.

Sergide Kırgız diplomasisinin farklı aşamalarının yansıtıldığını kaydeden Kulubayev, "Bazıları için bunlar belki fotoğraf ama bazıları için özverili çalışmalarla dolu bir hayat." ifadesini kullandı.

Etkinliğin onur konukları Kırgız büyükelçiler Apas Cumagulov, Canıl Tümönbayeva, İşengül Bolcurova ve Askar Aytmaov oldu.