Kırgızistan Güvenlik Başkanı\'na Tehdit Mektubu

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Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev, "tehdit içerikli mektup" aldığını bildirdi.

Taşiyev, Bişkek'te düzenlediği brifingde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından gönderilen tehdit içerikli mektup aldığını ve mektupta organize suç örgütleriyle mücadeleden vazgeçilmesinin talep edildiğini söyledi.

Mücadelesinden vazgeçmeyeceğini vurgulayan Taşiyev, "Ülkede organize suç örgütleri olmayacak. Yasa dışı yollardan para kazananlar ve makamda oturanlar olmayacak. Sağ olduğum sürece başladığım yoldan geri dönmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Taşiyev, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatları üzerine mektupla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.