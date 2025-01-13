Kırgızistan Hong Kong Borsası ile İşbirliği Yapmayı Hedefliyor - Son Dakika
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Kırgızistan Hong Kong Borsası ile İşbirliği Yapmayı Hedefliyor

Kırgızistan, yerel şirketlerin küresel pazara açılması için Hong Kong Borsası ile işbirliğine ilgi duyuyor.

13.01.2025 11:17
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Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Kırgız şirketlerinin küresel pazara açılması ve yatırım alabilmeleri için Hong Kong Borsası ile işbirliğine ilgi duyduklarını bildirdi.

Kırgızistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu Başkanı Kasımaliyev, Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen Asya Finans Forumu'nda (AFF) konuştu.

Dost Asya ülkeleri gibi kalkınmak istediklerini belirten Kasımaliyev, Kırgız şirketlerinin küresel pazarda yer almaları ve yatırım çekebilmeleri için Hong Kong Borsası ile işbirliğini önemsediklerini kaydetti.

Kasımaliyev, Kırgız şirketlerinin ulusal borsada hisse senedi ve tahvillerin işlem görmesinde aktif rol almalarının, piyasanın büyümesine ve şeffaflığının artmasına katkı sağladığını vurguladı.

Ülkesinin yabancı yatırım için cazip fırsatlar sunduğunu bildiren Kasımaliyev, Kırgızistan ekonomisinin son 3 yıllık büyüme ortalamasının yüzde 9 olduğunu ve ulusal bütçenin 3 kat büyüdüğünü kaydetti.

Dijitalleşmenin kamu yönetiminde hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla kullanıldığını belirten Kasımaliyev, ayrıca uluslararası ortaklarla işbirliğinde, "yeşil tahviller" gibi yenilikçi finansal araçların geliştirildiğini aktardı.

Kasımaliyev, şunları kaydetti:

"Dünyanın önde gelen finans merkezi olan Hong Kong, mükemmelliğe olan bağlılığı, profesyonelliği ve zamanımızın zorluklarıyla başa çıkmada yenilikçi yaklaşımıyla bize ilham veriyor. Kırgızistan, güvenilir ortağınız olmaya ve size eşsiz işbirliği fırsatları sunmaya hazırdır. Uyumlu ve müreffeh bir geleceğe giden yol ortak çabalarda yatar."

Kaynak: AA

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