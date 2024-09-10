Kırgızistan Ekonomisi Yüzde 6,6 Büyüdü - Son Dakika
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Kırgızistan Ekonomisi Yüzde 6,6 Büyüdü

Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi Başkan Yardımcısı Bakıtbek Şokenov, ocak-ağustos döneminde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 6,6 arttığını bildirdi. Şokenov, Kırgızistan ekonomisinin Ocak-Ağustos 2024 verilerini açıkladı.

10.09.2024 11:49
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Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi Başkan Yardımcısı Bakıtbek Şokenov, ocak-ağustos döneminde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 6,6 arttığını bildirdi.

Şokenov, düzenlediği basın toplantısında, Kırgızistan ekonomisinin Ocak-Ağustos 2024 verilerini açıkladı.

GSYH'nin ocak-ağustos döneminde yüzde 6,6 arttığını belirten Şokenov, Kırgızistan'ın bu dönemdeki GSYH'sinin 798 milyar som (9 milyar 388 milyon 235 bin dolar) olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Şokenov, "Sanayi üretimi, 2024'ün ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artışla 330 milyar som (3 milyar 882 milyon 352 bin dolar) oldu." dedi.

Tüketici fiyatları ve tarifelerdeki artışın yüzde 2 olduğunu aktaran Şokenov, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinin fiyatlarının yüzde 7,6, gıda ürünleri ve alkolsüz içeceklerin fiyatlarının yüzde 2,8, halka sunulan hizmetlere ilişkin tarifelerin de yüzde 4,4 arttığını kaydetti.

Şokenov, inşaat sektöründe yüzde 39,2, toptan ve perakende ticarette 6,2 ve tarım sektöründe 7,3 artış eğilimi görüldüğünü belirterek, fiyatlarda en fazla artışın başkent Bişkek ile tatil bölgesi Issık Göl'de kaydedildiğini dile getirdi.

Dış ticaret hacmi 8,8 milyar dolar oldu

Şokenov, Kırgızistan'ın dış ticaret hacminin, ocak-ağustos döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artarak 8 milyar 800 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelerle ticaret hacminin yüzde 8,7 düştüğünü aktaran Şokenov, söz konusu dönemde Kırgızistan'ın AEB üyesi ülkelerle karşılıklı ticaret hacminin 2 milyar 400 milyon dolara gerilediğini dile getirdi.

Ülkenin 2023'te GSYH'si yıllık bazda 1 trilyon 200 milyar som (13 milyar 483 milyon dolar) olarak gerçekleşmiş, dış ticaret hacmi de 13,9 milyar dolar olmuştu.

Kaynak: AA

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