Kırgızistan KGAÖ Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı

Kırgızistan, dönem başkanı olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerin Güvenlik Konseyi Sekreterleri Komitesi toplantısına ev sahipliği yaptı.

Ülkenin Çolpon-Ata şehrinde Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Kırgızistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Baktıbek Bekbolotov, Belarus Güvenlik Konseyi Devlet Sekreteri Aleksandr Volfoviç, Kazakistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Gizat Nurdauletov, Tacikistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Yusuf Rahmon ve Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Aleksey Şevtsov katıldı.

Taraflar, kolektif güvenliğe yönelik tehditlerle mücadele kapsamında KGAÖ'nün sorumluluk alanındaki mevcut durumu ve Tacikistan- Afganistan sınırını güçlendirmeye yönelik ilk uygulamayı ele aldı.

Toplantıda, KGAÖ bünyesinde enformasyon güvenliği konularında bir Çalışma Grubu oluşturulmasına karar verildi.

Bu arada katılımcılar, 2026-2030 döneminde KGAÖ üyesi ülkeler arasındaki askeri işbirliğinin planlanması, komuta ve kontrol organlarının ortak eğitimi, KGAÖ kuvvetleri ile kolektif güvenlik araçlarının oluşturulması ve Kolektif Kuvvetler'in yönetiminin iyileştirilmesine yönelik belgeleri onayladı.