Kırgızistan Müftüsü Abdulaziz Zakirov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri ile Görüştü - Son Dakika
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Kırgızistan Müftüsü Abdulaziz Zakirov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri ile Görüştü

Kırgızistan Müftüsü Abdulaziz Zakirov, Türkiye\'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri ile Görüştü

Kırgızistan'da iki gün önce ülke müftülüğüne seçilen Abdulaziz Zakirov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Salih Sezik ile bir araya geldi. Zakirov, Türkiye'nin Kırgızistan'da din kültürünün gelişmesine katkısının önemini vurgularken, Sezik ise Türk ve Kırgız kardeşlik ilişkilerini güçlendirmeye her zaman hazır olduklarını belirtti.

12.02.2024 15:59
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Kırgızistan'da iki gün önce ülke müftülüğüne seçilen Abdulaziz Zakirov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Salih Sezik ile görüştü.

Kırgızistan Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Müftü Zakirov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Sezik ile bir araya geldi.

Zakirov, Kırgızların kardeş Türk halkıyla sıkı ilişkilere sahip olduğunu ve Kırgızistan'da din kültürünün gelişmesine Türkiye'nin katkısının önemini vurguladı.

İki kardeş halkın pek çok ortak değeri olduğunu ifade eden Sezik, ortak çalışmaların önemini dile getirdi.

Müftülük görevine seçilmesinden dolayı Zakirov'u tebrik eden Sezik de Türk ve Kırgız kardeşlik ilişkilerini ve dostluğunu güçlendirmeye her zaman hazır olduğunu kaydetti.

Türkiye mezunu Zakirov, 10 Şubat'ta düzenlenen Kırgızistan Müslümanları 8. Olağanüstü Kurultayında ülke müftüsü seçilmişti.

Kaynak: AA

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