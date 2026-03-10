Kırgızistan Sağlık Bakanı Osmonov, Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesini ziyaret etti - Son Dakika
Kırgızistan Sağlık Bakanı Osmonov, Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesini ziyaret etti

Kırgızistan Sağlık Bakanı Osmonov, Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesini ziyaret etti
10.03.2026 13:07
Kırgızistan Sağlık Bakanı Damirbek Osmonov, başkent Bişkek'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Osmonov'un, hastanenin klinik birimlerinin işleyişi, tıbbi bakımın organizasyonu ve yüksek teknolojiye dayalı tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.

Ziyaret kapsamında Osmonov'a, hastanede uygulanan elektronik tıbbi veri yönetim sistemi hakkında sunum yapıldığı ifade edilen açıklamada, tıbbi dokümantasyonun tutulması, reçete ve ilaç kayıtlarının dijital ortamda izlenmesi ile tesis içindeki tedavi süreçlerinin koordinasyonunu sağlayan sistemin, doktorların hasta bilgilerine hızlı ve güvenli erişimini kolaylaştırdığı vurgulandı.

Açıklamada, hastanede laboratuvar merkezleri, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri ile mamografi, röntgen, ultrason, gastroskopi, ekokardiyografi ve çeşitli görüntüleme birimlerinin bulunduğu bilgisi yer aldı.

Tıp eğitimini Türkiye'de tamamlayan kardiyolog Osmonov'un, 25 Şubat 2026'da Kırgızistan Sağlık Bakanı olarak atandığı hatırlatıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından kurulan hastane, 15 Ekim 2021'de hasta kabulüne başlamıştı.

Kaynak: AA

