Kırgızistan-Türkiye Üniversitesi Mezuniyet Töreni

Türkiye'nin Kırgızistan'da 1995 yılında kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, düzenlenen törenle mezun oldu.

Cengiz Aytmatov Kampüsü'nde yoğun katılımla gerçekleştirilen törene diplomatlar, bürokratlar, üniversite yönetimi, akademisyenler, öğrenciler, aileleri ve davetliler katıldı.

Tören öncesinde kampüs içerisinde yapımı planlanan bin kişilik Kız Yurdu Binası'nın temel atma töreni, üniversite yönetimi ile mezunların katılımıyla gerçekleştirildi.

Fakültelerden mezun olan öğrencilerin geçiş töreniyle başlayan programda, Kırgızistan ve Türk bayrakları sahaya çıkarıldı, ardından iki ülkenin milli marşları okundu.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, mezunları tebrik ederek, "Sizler Kırgız ve Türk halklarının yıldızlarısınız. Manas Üniversitesi sadece Türkiye'nin ve Kırgızistan'ın değil, tüm Türk dünyasının yıldızıdır. Manas Üniversitesi ile gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlere olan vefaya dikkati çeken Azerbaycan Bişkek Büyükelçisi Latif Gandilov, "Bu iki şanlı bayrağı (Kırgızistan ve Türk bayraklarını) yan yana gördüğümde gönlüm açılıyor. Var olsun Kırgızistan, var olsun Türkiye, var olsun Türk birliğimiz." diye konuştu.

Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan da, "Bugün bizim için kutlu bir gün. Sizler bu üniversitenin değerli mezunları olarak üniversitemizin geleceğine ışık tutacaksınız. Öncelikle Kırgızistan ve Türkiye'mize, Türk dünyasına ve insanlığa hizmet edeceksiniz. İnanıyoruz ki, bundan sonra yeni gelecek gençlere yeni ufuklar açmasına önemli bir katkı sağlayacaksınız. Üniversitenize ve kampüsünüze sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev ise, "Bugün aldığınız diploma sıradan bir diploma değil. İki kardeş devletin diplomasını alıyorsunuz. Bu büyük bir başarı. Elbette, bu koşulları yaratan iki devlete, devletimizin en tepesindeki liderlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü bugün sizlerle birlikte bu tür başarıları elde etmemiz, tam olarak iki devletin dostluğu sayesindedir. Üniversitemizden mezun olarak, sadece bugün değil, hayatınız boyunca gurur duyacaksınız. Çünkü sıradan bir üniversiteden değil, önde gelen bir üniversiteden mezun oluyorsunuz." diye konuştu.

Mezuniyet töreninde fakültelerini birincilikle tamamlayan öğrenciler ile üniversite ikincisi ve birincisi olan öğrenciler sahneye davet edilerek başarı belgeleri ve ödüllerini rektörler ile dekanların elinden aldı.

Üniversite birincisi olan KTMÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü mezunu Sezim Sıdıgaliyeva, konuşmasında, "Kırgızistan ile Türkiye arasındaki altın köprü olan Manas Üniversitesinin öğrencisi olmak ve dereceyle mezun olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

Reyhan Müzik Grubu ve solisti Ayhan'ın Azerbaycan Türkçesindeki eserleri seslendirdiği, özel konuk olarak yer aldığı mezuniyet töreni, öğrencilerin Türkçe ve Kırgızca yemin etmelerinin ardından keplerini havaya fırlatmasıyla sona erdi.