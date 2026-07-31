Kırgızistan ve Azerbaycan İttifakı - Son Dakika
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Kırgızistan ve Azerbaycan İttifakı

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Caparov ve Aliyev, ilişkileri ittifak seviyesine yükselten anlaşmayı imzaladı.

ÇOLPON- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkeyi ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Issık Göl kıyısındaki Çolpon-Ata şehrinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Caparov tarafından, Issık Gölü kıyısındaki Çolpon-Ata şehrinde bulunan "Ruh Ordo" Cengiz Aytmatov Kültür Merkezi'nde resmi karşılama töreni düzenlendi.

Resmi törenin ardından, iki liderin baş başa görüşmesi sonrası Kırgızistan-Azerbaycan Devletlerarası Konseyi 3. Toplantısı'na geçildi.

Caparov, toplantıdaki konuşmasında, ekonomi, yatırım, ulaşım, enerji, eğitim ve diğer alanlarda ikili işbirliğinin genişletilmesi için önemli bir potansiyel olduğunu belirtti.

Kırgızistan ile Azerbaycan arasında İttifak İlişkileri Anlaşması'nın imzalanacağını söyleyen Caparov, bu İttifak Anlaşması'nın ikili ilişkilerin gelişiminde önemli bir aşama teşkil edeceği için özel bir önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Aliyev de Azerbaycan'ın, kardeş Kırgız halkının başarısından içtenlikle mutluluk duyduğunu dile getirerek, Kırgızistan'ın sosyo-ekonomik kalkınmada önemli ilerleme kaydettiğini, ekonomik potansiyelinin güçlendiğini ve ülkenin uluslararası prestijinin arttığını ifade etti.

Aliyev, Kırgızistan ile yürütülen ortak projelerin, Karabağ'ın Ağdam bölgesinde Manas Ortaokulunun inşasının, Kırgız-Azerbaycan Yatırım Fonu'nun faaliyetlerinin, iki halk arasındaki kültürel alışverişin ve Azerbaycan'ın Issık Gölü'nde turizmin geliştirilmesine yaptığı katkıların önemine işaret etti.

Kırgızistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler "ittifak düzeyine" yükseltildi

Kırgızistan-Azerbaycan Devletlerarası Konseyi 3. Toplantısı'nın ardından Issık Göl kıyısındaki "Ruh Ordo" Cengiz Aytmatov Kültür Merkezi'nde Kırgızistan ile Azerbaycan liderleri ve hükümet üyeleri arasında imza töreni düzenlendi.

Caparov ile Aliyev tarafından, Kırgızistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin ittifak düzeyine yükseltilmesini öngören anlaşma ve Devletlerarası Konseyin kararı imzalandı.

Törende, iki ülkenin Çolpon-Ata ile Şuşa, Karakol ile Gabala ve Oş ile Gence "kardeş şehir" oldu.

Ayrıca Kırgız Altın ile Azer Gold şirketleri arasında ulaşım, lojistik, enerji alanında yol haritası, kargo taşımacılığı, nakliye ve gemi inşaatı, petrol ve petrol ürünleri tedariki alanlarında da işbirliği memorandumları değişimi yapıldı.

Karşılıklı ödül töreni gerçekleştirildi

Caparov, törende Cumhurbaşkanı Aliyev'e, ülkenin en yüksek devlet nişanı olan 1. Derece Manas Nişanı'nı sundu.

Aliyev de Caparov'a, Azerbaycan'ın en yüksek devlet nişanı olan "Haydar Aliyev Nişanı"nı tevcih etti.

Liderler basına açıklamada bulundu

Caparov, basına açıklamasında, "Bugünkü görüşmelerin önemli sonuçlarından biri İttifak İlişkileri Anlaşması'nın imzalanması oldu." dedi.

Aliyev de Azerbaycan-Kırgız Kalkınma Fonu'nun sermayesini 200 milyon dolara çıkarmak konusunda anlaştıklarını aktarırken, Azerbaycan devleti tarafından Issık Göl kıyısında kurulan ilk beş yıldızlı otelin açılışına katılacağını söyledi.

Caparov'a, Azerbaycan'ın Ağdam şehrinde Kırgızistan tarafından kurulan Manas Ortaokulu için teşekkür eden Aliyev, iki ülke arasında sosyal ve kültürel alandaki etkileşimden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Kırgızistan, Azerbaycan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan ve Azerbaycan İttifakı - Son Dakika

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