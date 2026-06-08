Kırgızistan ve GKRY'den İşbirliği Adımı - Son Dakika
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Kırgızistan ve GKRY'den İşbirliği Adımı

08.06.2026 15:36
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Kırgızistan ve GKRY, Bişkek'te işbirliği protokolü imzaladı ve ilişkiler üzerine görüştü.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, ülkeye ilk kez resmi ziyaret gerçekleştiren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile Bişkek'te görüştü.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, heyetler arası görüşmede Kırgızistan ve GKRY arasındaki eğitim, kültür ve ticari ilişkiler ile Kırgızistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) seçilmesi, Avrupa Birliği (AB) ile etkileşimi ve yaptırım konuları ele alındı.

Buna göre, mevcut ikili işbirliği düzeyinden duyulan memnuniyet dile getirilirken, Kırgızistan tarafının tüm alanlarda etkileşimi daha da derinleştirmeye hazır olduğu vurgulandı.

Her iki tarafın turizm alanındaki yüksek potansiyeli göz önünde bulundurularak, bu sektörde deneyim paylaşımı ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda karşılıklı kararlılık ifade edildi.

BMGK üyeliği için tebrik

Kulubayev, Kombos'a Kırgızistan'ın 2027-2028 dönemi için BMGK geçici üyeliğine seçilme süreci ve ülkesinin bu konseydeki temel öncelikleri hakkında bilgi verdi.

Bakan Kombos ise Kırgızistan'ı bu önemli başarıdan dolayı tebrik ederek, sonraki dönem yürüteceği çalışmalarda başarılar diledi.

GKRY'nin 2026 yılının ilk yarısında AB Dönem Başkanlığını üstlenmesi nedeniyle Kırgızistan-AB ilişkileri da masaya yatırıldı.

Kırgız tarafı yaptırımlar konusunda endişelerini iletti

Kulubayev, AB'nin sosyoekonomik reformlar, demokrasinin güçlendirilmesi, insan sermayesinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma projelerine verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Ancak AB'nin son dönemde sıkılaşan yaptırım politikalarına da dikkati çeken Kulubayev, tek taraflı kısıtlayıcı önlemlerin Kırgızistan'ın ticari, ekonomik ve finansal kalkınması üzerindeki olası olumsuz etkilerine dair endişelerini aktardı.

Uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerin siyasallaştırılmasına karşı olduklarını belirten Kulubayev, Kırgız tarafının karşılıklı yarar sağlayan çözümler bulmak adına açık diyaloğa bağlı olduklarını vurguladı.

İşbirliği protokolü imzalandı

Görüşmenin sonunda taraflar, hem ikili düzeyde hem de Kırgızistan-AB ortaklığı çerçevesinde siyasi diyaloğu ve pratik işbirliğini sürdürme kararlılıklarını teyit etti.

İki Dışişleri Bakanlıkları arasında 2027-2028 yıllarını kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırgızistan ve GKRY'den İşbirliği Adımı - Son Dakika

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