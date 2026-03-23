Kırgızistan ve Karadağ Arasında İşbirliği Anlaşması
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırgızistan ve Karadağ Arasında İşbirliği Anlaşması

23.03.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan ve Karadağ, dışişleri bakanlıkları arasında işbirliği programı imzaladı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'in görüşmesinde, iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında "işbirliği programına" imza atıldı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Bişkek'e gelen İbrahimovic, Dışişleri Bakanlığı konutunda Kulubayev ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesi, hükümet düzeyinde işbirliğinin genişletilmesi, parlamentolar arası diyaloğun geliştirilmesi ve yasal altyapının iyileştirilmesi konuları ele alındı.

Bakan Kulubayev, Kırgızistan'da sürdürülebilir kalkınmayı ve elverişli bir yatırım ortamı oluşturmayı amaçlayan kapsamlı siyasi ve ekonomik reformlar hakkında mevkidaşına bilgi verdi.

Görüşmede ayrıca, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre koruma alanında "ortak dağ gündemi" oluşturulmasının önemi vurgulandı.

İşbirliği belgeleri imzalandı

Görüşmenin ardından Kulubayev ve İbrahimovic, iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında "2026-2027 Dönemi İşbirliği Programı" ile "Diplomatik Personel Eğitimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

Program kapsamında, iki bakanın katılımıyla Karadağ'ın Bişkek Fahri Konsolosluğunun açılış töreni de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 15:10:13. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.