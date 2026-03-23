Kırgızistan ve Karadağ Arasında İşbirliği Anlaşması

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'in görüşmesinde, iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında "işbirliği programına" imza atıldı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Bişkek'e gelen İbrahimovic, Dışişleri Bakanlığı konutunda Kulubayev ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesi, hükümet düzeyinde işbirliğinin genişletilmesi, parlamentolar arası diyaloğun geliştirilmesi ve yasal altyapının iyileştirilmesi konuları ele alındı.

Bakan Kulubayev, Kırgızistan'da sürdürülebilir kalkınmayı ve elverişli bir yatırım ortamı oluşturmayı amaçlayan kapsamlı siyasi ve ekonomik reformlar hakkında mevkidaşına bilgi verdi.

Görüşmede ayrıca, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre koruma alanında "ortak dağ gündemi" oluşturulmasının önemi vurgulandı.

İşbirliği belgeleri imzalandı

Görüşmenin ardından Kulubayev ve İbrahimovic, iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında "2026-2027 Dönemi İşbirliği Programı" ile "Diplomatik Personel Eğitimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

Program kapsamında, iki bakanın katılımıyla Karadağ'ın Bişkek Fahri Konsolosluğunun açılış töreni de gerçekleştirildi.