Kırgızistan ve Kazakistan'dan Kültürel İşbirliği

21.08.2025 18:20
Kırgızistan, Kazakistan ile ilişkileri güçlendirmek için etkinlikler düzenledi; başkonsolosluk açıldı.

Kırgızistan'ın Bişkek ve Oş şehirlerinde, Kazakistan ile ilişkileri güçlendirmeye yönelik bir dizi kültürel ve diplomatik etkinlik düzenlendi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Kırgızistan'a ziyareti nedeniyle ülkede diplomatik bağların pekiştirilmesi, kültürel alışverişin artırılması ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli faaliyetler yapıldı.

Tokayev'in ziyareti kapsamında, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanı Mirbek Mambetaliyev ile Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Aida Balayeva bir araya geldi.

Görüşmede, eğitim programları, kültürel değişimler ve ortak projeler ele alındı. İki taraf, yaratıcı projelerin desteklenmesi, ortak araştırma programlarının uygulanması ve genç uzmanlar arasında kültürel alışverişin artırılması konusunda mutabık kaldı.

Valihanov belgeseli gösterildi

Bişkek'te Kazak düşünür Çokon Valihanov'a ithaf edilen "Çokon Valihanov: Tarihin Parlak Yıldızı" adlı belgesel filmin gösterimi yapıldı.

Programın açılışında konuşan Kırgızistan Devlet Sekreteri Marat İmankulov, Valihanov'un Manas Destanı'nın evrensel niteliğinin anlaşılmasına büyük katkı sağladığını belirtti.

Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Balayeva da iki halk arasındaki tarihi kardeşlik bağlarına vurgu yaparak, "Ortak kahramanlarımız, ortak tarihimiz ve ortak kaderimizle birbirimize bağlıyız. Halklarımızın birliği ve dayanışması güçlü olsun." dedi.

Gençlik Forumu ve Sinema Günleri

Bişkek'te Teknopark Merkezi'nde düzenlenen ve iki ülkenin genç nesilleri arasında işbirliğini teşvik etmeyi amaçlayan Kırgız-Kazak Gençlik Forumu'nda, bilişim, dijital girişimcilik ve inovasyon alanlarında tecrübe paylaşımı yapıldı.

Ala-Too Sineması'nda düzenlenen Kazakistan Sinema Günleri ise "Kazak Hanlığı. Altın Taht" filmiyle başladı.

Etkinlik, "Nabat Operasyonu" ve "Jambil. Yeni Çağ" filmlerinin ücretsiz gösterimleriyle devam edecek.

Kazakistan'ın Oş Başkonsolosluğu açıldı

Kırgızistan'ın ikinci büyük şehri Oş'ta Kazakistan Başkonsolosluğu resmen açıldı.

Açılışa Oş Valisi Elçibek Cantayev, Oş Belediye Başkanı Cenişbek Toktorbayev ve iki ülkenin dışişleri bakanlığından yetkililer katıldı.

Toktorbayev, şehirdeki bir caddeye Kazak şair ve düşünür Abay Kunanbayev'in adının verileceğini açıkladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in akşam saatlerinde Kırgızistan'a ulaştığı, resmi temaslarına ise yarın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerle başlayacağı, çeşitli anlaşmaların imzalanmasının ve ortak bildiri yayımlanmasının beklendiği belirtildi.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Kazakistan

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:24
“Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak“ iddiasına yalanlama
"Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak" iddiasına yalanlama
