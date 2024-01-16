Kırgızistan ve Tacikistan arasında sınır belirleme görüşmeleri devam ediyor

Kırgızistan hükümeti basın servisinden yapılan açıklamaya göre, sınır belirleme heyetleri, 10-16 Ocak'ta Kırgızistan'ın Batken şehrinde bir araya geldi.

Çalışma grupları, Kırgız-Tacik devlet sınırının 38,35 kilometrelik kısmında daha anlaşmaya vardı ve bu konuda protokol imzaladı.

Grupların bir sonraki görüşmesinin Tacikistan'da yapılacağı açıklandı.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 972 kilometrelik sınırın yüzde 90'ı üzerinde anlaşma sağlandı. Taraflar, sınır belirleme görüşmelerinin ilkbaharda sonuçlanmasını hedefliyor.

Sınır köylerinde yaşayanların başlattığı çatışmalara, zaman zaman iki ülkenin silahlı güçleri de dahil oluyordu.

14 Eylül 2022'deki en son çatışmada iki taraftan onlarca kişi hayatını kaybetti.