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Kırgızistan ve Tacikistan arasında sınır belirleme görüşmeleri devam ediyor - Son Dakika
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Kırgızistan ve Tacikistan arasında sınır belirleme görüşmeleri devam ediyor

Kırgızistan ve Tacikistan hükümetleri, sınır belirleme heyetleri aracılığıyla yapılan görüşmelerde anlaşmaya vararak protokol imzaladı. İki ülke arasındaki sınırın büyük bir kısmında anlaşma sağlanırken, görüşmelerin ilkbaharda sonuçlanması hedefleniyor.

Kırgızistan ve Tacikistan arasında sınır belirleme görüşmeleri devam ediyor
16.01.2024 - 11:22,  Güncelleme: 11:25
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Kırgızistan hükümeti basın servisinden yapılan açıklamaya göre, sınır belirleme heyetleri, 10-16 Ocak'ta Kırgızistan'ın Batken şehrinde bir araya geldi.

Çalışma grupları, Kırgız-Tacik devlet sınırının 38,35 kilometrelik kısmında daha anlaşmaya vardı ve bu konuda protokol imzaladı.

Grupların bir sonraki görüşmesinin Tacikistan'da yapılacağı açıklandı.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 972 kilometrelik sınırın yüzde 90'ı üzerinde anlaşma sağlandı. Taraflar, sınır belirleme görüşmelerinin ilkbaharda sonuçlanmasını hedefliyor.

Sınır köylerinde yaşayanların başlattığı çatışmalara, zaman zaman iki ülkenin silahlı güçleri de dahil oluyordu.

14 Eylül 2022'deki en son çatışmada iki taraftan onlarca kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırgızistan ve Tacikistan arasında sınır belirleme görüşmeleri devam ediyor - Son Dakika
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