Kırgızistan ve Tacikistan Hava Trafiğini Yeniden Başlatıyor

BİŞKEK, 14 Mart (Xinhua) -- Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki hava trafiği dört yıl aradan sonra yeniden başlatılacak.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman perşembe günü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirdikleri ikili görüşmelerin ardından yaptıkları ortak açıklamada hava trafiğinin yeniden başlatılacağını duyurdu.

Caparov, "İki ülke arasında uçuşların yeniden başlamasından büyük memnuniyet duyuyorum. Ayrıca, vatandaşlarımızın görüşebilmesi için otobüs seferlerinin de yakında yeniden başlamasını temenni ediyorum" dedi.

Rahman ise Duşanbe ile Bişkek arasındaki karşılıklı ilk uçuşların 14 Mart Cuma günü yapılacağını belirterek, Bişkek-Hucend uçuşlarının da planlandığını duyurdu.

Kırgızistan, 2021 baharında iki ülke arasında yaşanan sınır çatışmasının ardından Tacikistan vatandaşlarının ülkeye giriş-çıkışlarını ve ülkeden transit geçişlerine kısıtlama getirmişti.

Öte yandan bu hafta sınır anlaşmasının imzalanmasının ardından, Kırgızistan-Tacikistan sınırında bulunan ve çatışma sonrası kapatılan iki kontrol noktasının yeniden açılması için bir tören düzenlendi.

İki lider, anlaşmanın imzalanmasını tarihi bir adım olarak nitelendirirken, anlaşma kapsamında Kırgız-Tacik işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen toplam 16 belge imzalandı.