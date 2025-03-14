Kırgızistan ve Tacikistan Hava Trafiğini Yeniden Başlatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırgızistan ve Tacikistan Hava Trafiğini Yeniden Başlatıyor

Kırgızistan ve Tacikistan arasında hava trafiği 4 yıl aradan sonra yeniden başlayacak.

14.03.2025 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİŞKEK, 14 Mart (Xinhua) -- Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki hava trafiği dört yıl aradan sonra yeniden başlatılacak.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman perşembe günü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirdikleri ikili görüşmelerin ardından yaptıkları ortak açıklamada hava trafiğinin yeniden başlatılacağını duyurdu.

Caparov, "İki ülke arasında uçuşların yeniden başlamasından büyük memnuniyet duyuyorum. Ayrıca, vatandaşlarımızın görüşebilmesi için otobüs seferlerinin de yakında yeniden başlamasını temenni ediyorum" dedi.

Rahman ise Duşanbe ile Bişkek arasındaki karşılıklı ilk uçuşların 14 Mart Cuma günü yapılacağını belirterek, Bişkek-Hucend uçuşlarının da planlandığını duyurdu.

Kırgızistan, 2021 baharında iki ülke arasında yaşanan sınır çatışmasının ardından Tacikistan vatandaşlarının ülkeye giriş-çıkışlarını ve ülkeden transit geçişlerine kısıtlama getirmişti.

Öte yandan bu hafta sınır anlaşmasının imzalanmasının ardından, Kırgızistan-Tacikistan sınırında bulunan ve çatışma sonrası kapatılan iki kontrol noktasının yeniden açılması için bir tören düzenlendi.

İki lider, anlaşmanın imzalanmasını tarihi bir adım olarak nitelendirirken, anlaşma kapsamında Kırgız-Tacik işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen toplam 16 belge imzalandı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Kırgızistan, Tacikistan, Politika, Güvenlik, 14 Mart, Güncel, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan ve Tacikistan Hava Trafiğini Yeniden Başlatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu aradı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu aradı
Ünlü posta şirketi binlerce çalışanını işten çıkaracak Ünlü posta şirketi binlerce çalışanını işten çıkaracak
Acil iniş yapan yolcu uçağında yangın: 12 kişi yaralandı Acil iniş yapan yolcu uçağında yangın: 12 kişi yaralandı
4 senatörden Trump ve Musk’a soruşturma talebi 4 senatörden Trump ve Musk'a soruşturma talebi
Bankamatik değil dilenci Üzerinden 1 aylık maaş çıktı Bankamatik değil dilenci! Üzerinden 1 aylık maaş çıktı
Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti
Miss Rodeo olarak bilinen fenomen 20 yaşında hayatını kaybetti Miss Rodeo olarak bilinen fenomen 20 yaşında hayatını kaybetti
Türkiye Basın Federasyonu’ndan siyasi partilere çağrı Türkiye Basın Federasyonu'ndan siyasi partilere çağrı
Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Yol kenarında 9 öğrenci parçalanmış halde bulundu Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Yol kenarında 9 öğrenci parçalanmış halde bulundu
’’Ücretin ne kadar’’ sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı ''Ücretin ne kadar'' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Canlı yayında ’’Nas’’ tartışması Canlı yayında ''Nas'' tartışması
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Ali Tutuk: Turistler coğrafi ürünlerimizi tatmaya geliyor Ali Tutuk: Turistler coğrafi ürünlerimizi tatmaya geliyor
Kanlı Ay tutulması gerçekleşti: Türk halkını zora sokacak Kanlı Ay tutulması gerçekleşti: Türk halkını zora sokacak
Para çektiği banka önünde düşerek başını çarpan kişi hayatını kaybetti Para çektiği banka önünde düşerek başını çarpan kişi hayatını kaybetti

12:45 Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti
11:58 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
10:45 Sağlıkta büyük skandal Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu
19:29 Metroda Kavga: Tekme ve Küfür Metroda Kavga: Tekme ve Küfür
19:18 Osimhen’den Galatasaraylıları mest edecek itiraflar Osimhen'den Galatasaraylıları mest edecek itiraflar
18:58 Putin’den ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz Putin'den ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz
18:53 Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti
18:30 Hakan Çalhanoğlu’nun yanına bir Türk daha Hakan Çalhanoğlu'nun yanına bir Türk daha
18:19 Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı
18:17 Şanlıurfa’da okula gitmeyen öğrencinin velisine para cezası uygulanacak Şanlıurfa'da okula gitmeyen öğrencinin velisine para cezası uygulanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 13:15:40. #7.12#
SON DAKİKA: Kırgızistan ve Tacikistan Hava Trafiğini Yeniden Başlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.