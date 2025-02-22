Kırgızistan ve Tacikistan Sınır Protokolü İmzaladı

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BİŞKEK, 22 Şubat (Xinhua) -- Kırgızistan ve Tacikistan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen toplantıda Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki devlet sınırının belirlenip işaretlenmesine ilişkin nihai protokol imzaladı.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Basın Servisi'nden cuma günü yapılan açıklamada tarafların, Kırgız-Tacik devlet sınırına dair anlaşmanın yanı sıra karayolu inşası ve kullanımı, kavşak düzenlemeleri ile su yönetimi ve enerji tesislerine erişimi sağlayacak önlemleri içeren önemli projelere imza attığını belirtildi.

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, cumhurbaşkanları tarafından imzalanmak üzere hazırlanan Kırgız-Tacik sınırının belirlenmesine ilişkin nihai protokolün iki ülke tarafından imzalandığını belirtti. Taşiyev, bugünün Kırgızistan ve Tacikistan halkları için özel ve tarihi bir gün olduğunu ifade etti.