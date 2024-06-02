Kırık ayağıyla LGS'ye giren öğrenci değnekleriyle sınava katıldı - Son Dakika
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Kırık ayağıyla LGS'ye giren öğrenci değnekleriyle sınava katıldı

Kırık ayağıyla LGS\'ye giren öğrenci değnekleriyle sınava katıldı

Erzurum'da kırık ayağı olan 8. sınıf öğrencisi Muhammet Efe Altunsoy, koltuk değnekleriyle yaklaşık 4 kilometrelik bir mesafeyi kat ederek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girdi. Babasıyla birlikte okula gelen Altunsoy, özel bir sınıfta öğretmen gözetiminde sınava girdi. Baba Altunsoy, oğlunun beden eğitimi dersinde ayağını kırdığını ve sınav için okula gelmeleri gerektiğini söyledi.

02.06.2024 13:19
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Erzurum'da kırık ayağı alçıda olan bir öğrenci koltuk değnekleriyle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girdi.

Geçirdiği bir kaza sonucu ayağı kırılan 8. sınıf öğrencisi Muhammet Efe Altunsoy, LGS'ye girebilmek için yaklaşık evinden 4 kilometre uzaklıktaki Kültür Kurumu Ortaokulu'na koltuk değnekleriyle geldi.

Babası Fatih Altunsoy'un da yardımıyla sınava yetişen Efe Altunsoy, kendisine özel oluşturulan sınıfta öğretmen gözetiminde sınava girdi.

Baba Altunsoy, AA muhabirine, oğlunun beden eğitimi dersi esnasında kazara ayağını kırdığını söyledi.

Sınava gelirken zorlandıklarını söyleyen Altunsoy, "Çocuğumu tedavi ettirdik, ayağını alçıya aldılar, rapor verdiler, dinlenmesi gerekiyor. Çocuğumun evde gözetim altında sınava girmesi için okulumuza dilekçeyle başvuruda bulunduk ancak sınav için okula gelmemiz söylendi. Çocuğumu evdeki merdivenlerden sırtımla indirdim. Okulun önü de çok kalabalıktı, çocuğum değneklerle zorlanarak yokuşu çıktı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Muhammet Efe, Erzurum, Baba, LGS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırık ayağıyla LGS'ye giren öğrenci değnekleriyle sınava katıldı - Son Dakika

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