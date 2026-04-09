Kırıkhan'da 17 Taziye Evi Temeli Atıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapımı planlanan 17 taziye evi ve çok amaçlı salonlardan ilkinin temeli atıldı.
Aydınlı Mahallesi'nde düzenlenen programda konuşan Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik, seçim zamanı verdikleri vaatlerin yerine getirilmeye devam edildiğini söyledi.
İlçede 17 taziye evi ve çok amaçlı salon inşa edeceklerini belirten Çelik, temeli atılan ilk projenin hayırlı olmasını diledi.
Konuşmaların ardından ilk projenin temeli atıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?