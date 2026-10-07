Kırıkhan'da abartı egzoz denetiminde 17 motosiklet ve 4 otomobil trafikten menedildi

Kırıkhan'da abartı egzoz denetiminde 17 motosiklet ve 4 otomobil trafikten menedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkhan'da abartı egzozlu araçlara yönelik denetimde 17 motosiklet ve 4 otomobil trafikten menedildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde sürücülere toplam 2 milyon 270 bin lira ceza uygulandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde "abartı egzoz" tespit edilen 17 motosiklet ve 4 otomobil trafikten menedildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "abartı" olarak tabir edilen ve aşırı ses çıkaran egzoz kullanılan araçlara yönelik denetim yapıldı.
Denetimde 17 motosiklet ve 4 otomobili trafikten menedildi.
Ekipler, sürücülere toplam 2 milyon 270 bin lira ceza uyguladı.
Kaynak: AA
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