Kırıkhan\'da Bitkisel Toprak Eleme Tesisi Açıldı

Hatay'ın Kırıkhan İlçesinde bitkisel toprak eleme tesisi hizmete alındı.
Büyükşehir Belediyesiden yapılan yazılı açıklamada, Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde temiz toprakla daha sağlıklı ve yeşil alanlar oluşturma hedefiyle tesis oluşturulduğu belirtildi.
Tesisin mayıstan itibaren 3 bin 200 kamyon toprak elediği bildirilen açıklamada, elde edilen verimli toprağın, Payas, Antakya, Arsuz, İskenderun ile Kırıkhan ilçelerindeki orta refüj, park ve yeşil alanlarda kullanıldığı kaydedildi.
