Kırıkhan\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bektaşlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 28 araç ve yaklaşık 58 personel sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Valilikten yapılan açıklamada, saat 18.15'te zeytinlikte başlayan yangının ormanlık alana doğru ilerlediği yönünde ihbarın geldiği belirtildi.
Valilik koordinesinde, ilgili kurumların personellerince müdahalenin yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Saat 22.20 itibarıyla yangın kontrol altına alınmıştır ve soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.
