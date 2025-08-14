Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bektaşlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda yer ekibiyle, 5 arazöz ve 2 helikopter sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kırıkhan'da Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
