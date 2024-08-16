Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sokakta oynarken panelvanın altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Mehmet A. idaresindeki 31 TL 264 plakalı panelvan, Alparslan Mahallesi 134. Sokak'ta dönüş yaptığı sırada yolda oynayan Elif Çakıroğlu'na çarptı.
Aracın altında kalan çocuk ağır yaralandı.
Kazayı gören ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Çakıroğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Kırıkhan'da Panelvan Kazası: 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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