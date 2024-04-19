Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Kırıkhan-Reyhanlı yolunun Gölbaşı mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 9 tarım işçisi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde minibüs devrildi: 9 yaralı - Son Dakika
Kırklareli'nde Bulgaristan'a gitmek için İstanbul'dan hareket eden bir yolcu otobüsü, Kavaklı beldesi Koru mevkiinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada, sürücü dahil olmak üzere 11 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Kırklareli Valisi, Belediye Başkanı ve İl Jandarma Komutanı da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramalarda, bir iş yerinde ve bir evde toplamda 227 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Ayşenur Karadibek ve Sevgi Akgül'ün küratörlüğünü yaptığı 'Sanata Dair' karma sergisi, Büyük Çamlıca Camisi sergi salonunda sanatseverlerle buluştu. Sergide, ev hanımı sanatçılar tarafından yapılan modern çalışmaların yanı sıra klasik suluboya, hat, minyatür, çini, gravür, yağlıboya ve kolajların da yer aldığı 300'den fazla eser sergileniyor. Sergi, 27 Nisan'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'daki temaslarının ardından Hollanda'ya gelerek Lahey'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'da düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın halkın sahiplenmesiyle başarıya ulaştığını belirtti. Karnavalın ekonomiye değer kattığını ifade eden Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, gelecek sene daha kalabalık bir katılım beklediklerini söyledi. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ise karnavalın yerel idareler, sivil toplum ve merkezi idare işbirliğiyle gerçekleştirilmesinin önemini vurguladı.
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Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması için başlatılan çalışmada, Kağızman Akçay köyü kırsalında hareketlerinden şüphelenilen 2 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, tarlada 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde ise uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kamu Bilişim Derneği tarafından düzenlenen, '10. Kamu Bilişim Zirvesi' Antalya'da başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, zirvenin Türkiye'nin güçlü ilerleyişine ışık tutacağını belirtti. Kamu hizmetlerinde dijitalleşme konusunda Türkiye'nin hızlı yol kat ettiğini vurgulayan Sayan, e-Devlet ve e-Nabız'da 70 milyon kişiye ulaşıldığını söyledi. Zirvenin ilk gününde, çeşitli özel ve kamu kurumlarının projeleri paylaşıldı.
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