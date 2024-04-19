Hatay\'ın Kırıkhan ilçesinde minibüs devrildi: 9 yaralı

Kırklareli'nde Yolcu Otobüsü Devrildi: 11 Yaralı

Kırklareli'nde Bulgaristan'a gitmek için İstanbul'dan hareket eden bir yolcu otobüsü, Kavaklı beldesi Koru mevkiinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada, sürücü dahil olmak üzere 11 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Kırklareli Valisi, Belediye Başkanı ve İl Jandarma Komutanı da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.