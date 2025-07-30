Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk yaralandı.
Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 55 FU 938 ve 31 APB 851 plakalı otomobiller, Cumhuriyet Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada 55 FU 938 plakalı araçtaki çocuk yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekibince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırıkhan'da Trafik Kazası: 1 Çocuk Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?