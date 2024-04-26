Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Çamseki Mahallesi'ndeki tarlada çalışan Aydın Yılan'ın (56) idaresindeki 01 CBH 73 plakalı traktör devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Çamseki Mahallesi muhtarı olduğu öğrenilen Yılan'ın cenazesi, Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırıkhan'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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