Kırıkhan\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında takibe aldıkları bir otomobili Barbaros Mahallesi'nde durdurdu.
Araçta yapılan aramada sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, otomobildeki E.B. Ö.A. Y.Ç. ile H.B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.Ç. adli kontrol şartıyla, E.B. ve Ö.A da savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
