Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Karataş Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, binanın çatı kısmında hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Kırıkhan'da Yangın Paniği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?