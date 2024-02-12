Kırıkkale Bahşılı'da Sigarayı Bırakma Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Kırıkkale Bahşılı'da Sigarayı Bırakma Günü Etkinliği Düzenlendi

Kırıkkale Bahşılı\'da Sigarayı Bırakma Günü Etkinliği Düzenlendi

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, tütün kullanımının zararlarına dikkat çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Bahşılı Sağlık Grup Başkanı Dr. Merve Özden, etkinlikle tütün ürünü kullananlara bırakma konusunda bilinç kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Programa, Gençlik Merkezi Müdürü Latif Baran, öğrenci ve öğretmenler de katıldı.

12.02.2024 13:09  Güncelleme: 13:10
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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İlçe Toplum Sağlığı Merkezince düzenlenen program kapsamında öğrenciler, ellerindeki döviz ve pankartlarla Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Barbaros İlkokulu'na kadar yürüdü.

Bahşılı Sağlık Grup Başkanı Dr. Merve Özden, buradaki programda, 9 Şubat'ın tütün kullanımı ve zararları konusunda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak amacıyla "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" olarak çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.

Programa, Gençlik Merkezi Müdürü Latif Baran, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA

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