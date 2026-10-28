Kırıkkale Belediye Başkanı Önal'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
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Kırıkkale Belediye Başkanı Önal'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Önal, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletin bağımsızlık azmi ve büyük fedakarlıklarıyla kurulan Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in, milletin kendi geleceğine sahip çıkmasının, egemenliğini kayıtsız şartsız eline almasının adı olduğunu kaydeden Önal, Kurtuluş Savaşı'nın zaferinin çağdaş bir devletle taçlandırılmasının büyük eseri, özgürlüğün ve ortak geleceğin ise en güçlü güvencesi olduğunu ifade etti.

Kendilerine düşen görevin, Cumhuriyeti bütün değerleriyle yaşatmak ve gelecek kuşaklara daha da güçlendirerek teslim etmek olduğunu vurgulayan Önal, şunları kaydetti:

"Bunun yolu, çocuklarımızın eğitimine, gençlerimizin hayallerine, kadınların hayatın her alanında eşit biçimde var olmasına ve milletimizin birlik içinde geleceğe güvenle bakmasına katkı sunmaktan geçmektedir. Kırıkkale'mizde bu sorumlulukla çalışıyor, her hemşehrimizin belediye hizmetlerinden eşit yararlandığı, çocuklarımızın mutlu, gençlerimizin umutlu olduğu bir kent için çalışmaya gayret ediyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, halkımızın iradesini ve kamu yararını esas alarak şehrimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları ve bağımsızlık uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilere şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA
Kırıkkale BelediyesiCumhuriyet BayramıGüncelSon Dakika

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