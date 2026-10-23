Kırıkkale Belediyesi yeşil alan ve rögarlarda sivrisinek larvalarını ilaçlıyor

Kırıkkale Belediyesi yeşil alan ve rögarlarda sivrisinek larvalarını ilaçlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlığını korumak için kent merkezinde haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama devam ediyor. Ekipler yeşil alanlar, rögar, park, çöp konteynerleri ve durgun sularda sivrisinek larvalarına karşı ilaçlama yapıyor.
Kırıkkale'de haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapılıyor.
Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla ilaçlama çalışması devam ediyor.
Ekipler, kent merkezindeki yeşil alanlarda, rögar, park, çöp konteynerleri ve durgun sularda sivrisinek larvalarına karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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