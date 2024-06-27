Kırıkkale\'de 103 hırsızlık suçundan hükümlü kadın yakalandı

Kırıkkale'de 103 hırsızlık suçundan hakkında 138 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda 103 hırsızlık suçundan hakkında 138 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G'yi yakaladı.
E.G, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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