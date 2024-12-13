Kırıkkale'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'nin Delice ve Keskin ilçelerinde firari 2 hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, Delice ilçesinde hakkında kesinleşmiş 5 yıl 10 ay hapis cezası olan M.U. (35) ile Keskin ilçesinde hakkında 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y'yi (39) yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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