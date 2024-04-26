Kırıkkale'de 2 hafif ticari araç çarpışması: 6 yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 2 hafif ticari araç çarpışması: 6 yaralı

Kırıkkale\'de 2 hafif ticari araç çarpışması: 6 yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, H.P. idaresindeki bir hafif ticari araç ile V.Z. yönetimindeki başka bir hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, sürücüler ve araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

26.04.2024 13:19
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Kırıkkale'de 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

H.P. idaresindeki 06 BKY 385 plakalı hafif ticari araç, Akşemsettin Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, V.Z. yönetimindeki 35 BJP 025 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan E.A, C.E, Ş.K. ve M.D. yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 2 hafif ticari araç çarpışması: 6 yaralı - Son Dakika

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