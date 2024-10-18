Kırıkkale'de 21 Hükümlü Yakalandı

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Kırıkkale'de aranan 7'si firari hükümlü 21 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 11-18 Ekim'de arananların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma yürüttü.

Çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan 1 yıl ile 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.M, C.T, F.Z, E.O, E.G, Z.Z. ve O.Y. yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 14 şüpheli ise sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.