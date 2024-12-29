Kırıkkale'de hakkında 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G'yi (36), merkez Bağlarbaşı Mahallesi'nde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de 22 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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