Kırıkkale'de 23 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

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Kırıkkale'de hakkında 23 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışmada, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında 23 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.