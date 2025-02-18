Kırıkkale\'de 3 Firari Yakalandı

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.T. (63), 3 yıl 8 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası olan D.Y. (47) ve 1 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. (39) yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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