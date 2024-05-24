Kırıkkale'de 32 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 32 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kırıkkale\'de 32 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kırıkkale'de 3 ayrı suçtan hakkında 32 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Yapılan sorguda firarinin başka suçlardan da arandığı belirlendi. Firari, polis ve adli makamların işlemlerinin ardından tekrar cezaevine teslim edilecek.

24.05.2024 07:49
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Kırıkkale'de 3 ayrı suçtan hakkında 32 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, bekçilerce yakalandı.

Hürriyet Polis Merkezi'nde görevli mahalle bekçileri, devriye görevleri sırasında durumundan şüphelendikleri T.M'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı.

Sorguda T.M'nin "hakaret", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 32 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası, "basit yaralama", "hırsızlık", "hükümlü ve tutuklunun kaçması" ile "iftira" suçlarından da aranması olduğunu belirledi.

Cezaevinden kaçtığı belirtilen hükümlü, polis ve adli makamlardaki işlemlerinin ardından yeniden cezaevine teslim edilecek.

Kaynak: AA

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