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Kırıkkale'de 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 9 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 1321 kişi ve 314 araç sorgulandı. Çalışmalar sonucunda 3 tabanca, 2 tüfek, 24 fişek ve 13 sentetik hap ele geçirildi.

Kırıkkale\'de 9 şüpheli yakalandı
22.01.2024 - 12:25,
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Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 15-21 Ocak'ta yapılan çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 115 zanlı yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 9 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 1321 kişi ve 314 araç sorgulandı.

Çalışmalarda ruhsatsız 3 tabanca ve 2 tüfek, 24 fişek ve 13 sentetik hap ele geçirildi.

Kaynak: AA
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