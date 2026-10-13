Kırıkkale\'de afet günü etkinliğinde arama kurtarma ekipmanları tanıtıldı

Kırıkkale'de afet günü etkinliğinde arama kurtarma ekipmanları tanıtıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte arama kurtarma ekiplerinin ekipmanları tanıtıldı. Vali Yardımcısı Recep Yüksel ve protokol üyeleri stantları gezdi, öğrenciler ekipmanları tanıma fırsatı buldu.
Kırıkkale'de Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, arama kurtarma ve insani yardım ekiplerinin malzeme ve ekipmanları sergilendi.
Vali Yardımcısı Recep Yüksel ve protokol üyeleri, çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarının açtığı stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Öğrenciler de etkinliğe katılarak arama ve kurtarma faaliyetlerinde kullanılan ekipmanları tanıma fırsatı buldu.
Kaynak: AA
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