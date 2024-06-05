Kırıkkale'de Arıcılık Projesiyle Üreticilere Hibe Desteği - Son Dakika
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Kırıkkale'de Arıcılık Projesiyle Üreticilere Hibe Desteği

Kırıkkale\'de Arıcılık Projesiyle Üreticilere Hibe Desteği

Kırıkkale'de gerçekleştirilen 'Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında, 57 üreticiye yüzde 50 hibeyle 5'er arılı kovan, maske ve körük dağıtıldı. Proje ile bölgedeki arıcılığı geliştirmek ve üreticilerin gelir seviyesini artırmak hedefleniyor.

05.06.2024 12:23
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Kırıkkale'de "Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 57 üreticiye yüzde 50 hibeyle 5'er arılı kovan, maske ve körük dağıtıldı.

Bölgede önemli potansiyele sahip arıcılığı geliştirmek ve üreticilerin gelir seviyesini artırarak istihdam oluşturmak amacıyla hazırlanan 956 bin lira bütçeli proje kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Törende, 57 üreticiye yüzde 50 hibe destekli 5'er polen tuzaklı modern arılı kovan, maske ve körük dağıtıldı.

Kırıkkale Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hızır Akdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanlağı, Valilik ve il müdürlüğüne teşekkür etti.

Kırıkkale'de arıcılığın geliştirilmesi için proje hazırlandığını belirten Akdemir, "Kentte arıcılığın geliştirilmesi ve insanların üretime katılmaları için üreticilere arılı kovan dağıtıldı. Güzel bir proje olduğunu düşünüyoruz. Bugün 5'er arılı kovan, üst katları, çıtaları ve yanında maske ile körük verildi. Arıcılarımıza hayırlı sezon diliyoruz." diye konuştu.

Üretici Mustafa Çetin de projeden dolayı yetkililere teşekkür ederek, kovanlardaki polen tuzağı sayesinde polen de toplayabileceklerini kaydetti.

Programa, Vali Mehmet Makas, Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen, Hayvancılık Genel Müdürlüğü Kanatlı ve Arıcılık Daire Başkanı İslam Köse, İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Fatih Ersoy, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı, il müdürleri ve arıcılar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Arıcılık Projesiyle Üreticilere Hibe Desteği - Son Dakika

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