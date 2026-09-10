Kırıkkale'de asansörde mahsur kalan kadın, itfaiyenin makarayı elle indirmesiyle kurtarıldı
Kırıkkale Yenidoğan Mahallesi'nde 4 katlı apartmanda elektrik kesintisi nedeniyle iki kat arasında asansörde mahsur kalan kadın, itfaiye ekiplerinin makarayı elleriyle çevirerek asansörü giriş katına indirmesiyle kurtarıldı. Ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kırıkkale'de asansörde mahsur kalan kadın, itfaiye ekiplerinin asansör makarasını elleriyle çevirmesiyle kurtarıldı.
Yenidoğan Mahallesi'nde 4 katlı apartmanda yaşayan bir kadın, evinden çıkarak asansöre bindi.
İkinci ve üçüncü kat arasında elektriklerin kesilmesiyle asansörde mahsur kalan kadının sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Duvarı kırarak kadına ulaşamayan itfaiye ekipleri, asansörün makarasını elleriyle sararak asansörü giriş katına indirip kadını kurtardı.
Ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de asansörde mahsur kalan kadın, itfaiyenin makarayı elle indirmesiyle kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?