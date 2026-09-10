Kırıkkale'de asansörde mahsur kalan kadın, itfaiyenin makarayı elle indirmesiyle kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale'de asansörde mahsur kalan kadın, itfaiyenin makarayı elle indirmesiyle kurtarıldı

Kırıkkale\'de asansörde mahsur kalan kadın, itfaiyenin makarayı elle indirmesiyle kurtarıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Yenidoğan Mahallesi'nde 4 katlı apartmanda elektrik kesintisi nedeniyle iki kat arasında asansörde mahsur kalan kadın, itfaiye ekiplerinin makarayı elleriyle çevirerek asansörü giriş katına indirmesiyle kurtarıldı. Ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kırıkkale'de asansörde mahsur kalan kadın, itfaiye ekiplerinin asansör makarasını elleriyle çevirmesiyle kurtarıldı.

Yenidoğan Mahallesi'nde 4 katlı apartmanda yaşayan bir kadın, evinden çıkarak asansöre bindi.

İkinci ve üçüncü kat arasında elektriklerin kesilmesiyle asansörde mahsur kalan kadının sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Duvarı kırarak kadına ulaşamayan itfaiye ekipleri, asansörün makarasını elleriyle sararak asansörü giriş katına indirip kadını kurtardı.

Ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Acil Durum, Yenidoğan, Kırıkkale, Kurtarma, İtfaiye, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de asansörde mahsur kalan kadın, itfaiyenin makarayı elle indirmesiyle kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi Ailesinden ilk açıklama Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Ailesinden ilk açıklama
Yemen’de dengeleri değiştiren 24 saat Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi
Gaziantep’teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi öldü Gaziantep'teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi öldü

18:29
Fenerbahçe’nin Roma karşısındaki ilk 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki ilk 11'i belli oldu
18:17
4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçti 3’ü CHP’den
4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti! 3'ü CHP'den
17:51
Melisa Döngel’e trafikte silahlı tehdit Korku dolu anlar kamerada
Melisa Döngel'e trafikte silahlı tehdit! Korku dolu anlar kamerada
17:09
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
17:04
Mehmet Akif Ersoy: Kızlarla buluşmamızda maalesef hata yapmışızdır
Mehmet Akif Ersoy: Kızlarla buluşmamızda maalesef hata yapmışızdır
15:55
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 18:37:08. #.0.3#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de asansörde mahsur kalan kadın, itfaiyenin makarayı elle indirmesiyle kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement