Kırıkkale'de 11 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 11 Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale'de yapılan çalışmalarda çeşitli asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 11 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 4 bin 105 kişi ve 75 araç sorgulandı. Ayrıca, 6 hırsızlık olayı aydınlatılarak 5 tabanca, tüfek ve 19 fişek ele geçirildi.

09.09.2024 12:17
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Kırıkkale'de çeşitli asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 11 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 2-8 Eylül'deki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilerek yakalanan 154 zanlıdan 6'sı işlemlerinin ardından tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 13 şüphelinin yakalandığı ve 5'nin tutuklandığı denetimlerde, 4 bin 105 kişi ve 75 araç sorgulandı.

Faili meçhul 6 hırsızlık olayının aydınlatıldığı çalışmalarda, ruhsatsız 5 tabanca, tüfek ve 19 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA

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