Kırıkkale'de 11 Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale'de çeşitli asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 11 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 2-8 Eylül'deki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilerek yakalanan 154 zanlıdan 6'sı işlemlerinin ardından tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 13 şüphelinin yakalandığı ve 5'nin tutuklandığı denetimlerde, 4 bin 105 kişi ve 75 araç sorgulandı.
Faili meçhul 6 hırsızlık olayının aydınlatıldığı çalışmalarda, ruhsatsız 5 tabanca, tüfek ve 19 fişek ele geçirildi.
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