Kırıkkale'de Atatürk büstünü balyozla kıran zanlı gözaltına alındı

Kırıkkale'de bir ortaokuldaki Atatürk büstüne balyoz ile zarar veren zanlı gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Namık Kemal Ortaokulu'nun bahçesindeki Atatürk büstüne zarar verildiği ihbar üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, balyoz ile büste zarar veren şüphelinin M.Y.K. olduğunu tespit etti.

Kısa sürede okul çevresinde yakalanan zanlı, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Atatürk büstü, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından okulda muhafaza altına alındı.