Kırıkkale'de Bayram Trafik Yoğunluğu
Kırıkkale'de Bayram Trafik Yoğunluğu

23.05.2026 16:32
Kırıkkale, 43 ilin geçiş güzergahında bayram tatili nedeniyle yoğun trafik yaşanıyor.

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş güzergahında bulunan 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, 9 günlük bayram tatilinin ilk gününde, trafik yoğunluğu arttı.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında bulunan Kırıkkale'de yoğunluk oluşturdu. Dün akşam saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu, bugün artarak devam etti. Özellikle Kırıkkale-Ankara Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahtaki kavşakların bazılarını dönüşe kapattı. Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde artarak devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
