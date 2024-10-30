Kırıkkale'de tartıştığı babasını bıçakla yaraladığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen B.Ö. (34) ile babası C.Ö. (56) arasında Yenimahalle 54. Sokak'taki evlerinde tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ö, babasını bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan C.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan B.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de Bıçaklı Aile İçi Kavga - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?