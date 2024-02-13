Kırıkkale'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kırıkkale'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale\'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale'nin Tepebaşı Mahallesi'nde E.E. ve G.M.Y. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. E.E, G.M.Y'yi bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde G.M.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi. E.E. gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

13.02.2024 14:07  Güncelleme: 14:09
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Kırıkkale'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

E.E. ve G.M.Y. (25) arasında Tepebaşı Mahallesi 634. Sokak'ta bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sokaktaki bir apartmanın içinde devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.E, G.M.Y'yi bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlenen G.M.Y'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan E.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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