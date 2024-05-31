Kırıkkale'de Çobanın Bulduğu Kurt Yavruları Koruma Altına Alındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Çobanın Bulduğu Kurt Yavruları Koruma Altına Alındı

Kırıkkale\'de Çobanın Bulduğu Kurt Yavruları Koruma Altına Alındı

Kırıkkale'de bir çobanın doğada bulup evine götürdüğü 4 kurt yavrusu, koruma altına alındı. İl Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, çobanın ihbarı üzerine kurt yavrularını alarak doğal ortamlarına bırakacak.

31.05.2024 16:43
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Kırıkkale'de çobanın doğada bulup evine götürdüğü 4 kurt yavrusu, koruma altına alındı.

İl Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karacalı köyünde çoban D.K'nin, hayvan otlatırken Karadere mevkisinde bulduğu 4 kurt yavrusunu evine götürdüğü ihbarını aldı.

Bunun üzerine kurt yavrularını alıp çobanın bulduğu bölgedeki yuvaya bırakan ekipler, bir süre yakınlarda bekledi. Ekipler, anne kurdun gelmemesi üzerine yavruları koruma altına aldı.

Ekipler, bölgeye kurdukları fotokapanlarla anne kurdun yuvaya döndüğünü tespit etmeleri durumunda yavruları doğal ortamına bırakacak.

Öte yandan, çoban D.K. ile olayla ilgili R.S, M.K. ve K.D'ye idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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