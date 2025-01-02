Kırıkkale'de Darbe ve Yaralama Olayı: 4 Tutuklama

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Kırıkkale'de bir kişiyi beyzbol sopasıyla darbederek kesici aletle yaraladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, E.A, Çalılıöz Mahallesi'nde tanımadığı kişiler tarafından beyzbol sopasıyla darbedildiği ve kesici aletle yaralandığı iddiasıyla polise başvurdu.

Olaya karıştıkları tespit edilen F.M.Ö, İ.A, E.Ç. ve E.A. polis tarafından gözaltına alındı.

Olayda kullanıldığı beyan edilen ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.