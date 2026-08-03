Kırıkkale'de Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Kırıkkale\'de Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Kırıkkale'de bir otomobil yol kenarına devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, C.M. idaresindeki 71 DY 769 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi Çevre Altı Caddesi'nde yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika

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